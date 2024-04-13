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Kütahya'da pavyonlar, bir kez daha kapatıldı

Kütahya'da pavyonlar, bir kez daha kapatıldı Kapatıldıktan 3 ay sonra İdare Mahkeme’nin verdiği yürütmeyi durdurma kararıyla açılan pavyonlar, Bursa Bölge İdare Mahkemesi’nin ruhsatlarını iptal etmesiyle ikinci kez mühürlendi.