Kütahya'da peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ele geçirildi Tavşanlı ilçesinde polis ekiplerinin durdurduğu aracın gizli bölmesinde peçeteye emdirilmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İHA

Zehir tacirlerinin bir taktiği daha deşifre oldu.

Kütahya'da Tavşanlı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Plakası belirlenen araç, ilçe girişinde durduruldu.

Peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ele geçirildi

Araçtaki aramada gizli bölmeye saklanmış 4 parça halinde 11 bin 334 içimlik peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid (bonzai), metamfetamin ve tabanca mermisi ele geçirildi. Araçtaki S.T. ve B.Ş. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, 'Uyuşturucu madde ticareti' suçlamasıyla tutuklandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)