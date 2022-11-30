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    Kütahya'da sokak köpekleri kadını parçaladı iddiası

    Cesedi parçalanmış halde bulunan yaşlı kadının, sokak köpekleri tarafından öldürüldüğü düşünülüyor.
    • Haber Merkezi
    • 30.11.2022 - 17:24
    • Güncelleme : 30.11.2022 - 17:53
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    Kütahya'da sokak köpekleri kadını parçaladı iddiası

    Kütahya'nın Sekiören köyünde, sokakta bir kişiye ait ceset olduğu ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

    Gelen ekiplerin incelemesinde, büyük bölümü parçalanmış cesedin, yakındaki bir evde yaşayan 68 yaşındaki Emine Akçay'a ait olduğunu belirledi.

    Kadının cansız bedeni, ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

    Cesedin yakınındaki sokak köpekleri toplandı

    Kütahya Belediyesi ekipleri, kadının sokak köpeklerinin saldırısı sonucu öldüğü iddiası üzerine köydeki 9 sokak köpeğini iğneyle bayıltılarak Hayvan Hastanesi'ne götürdü.

    Jandarma, Akçay'ın ölüm nedeniyle alakalı geniş çaplı soruşturma başlattı.

    Kütahya da sokak köpekleri kadını parçaladı iddiası #1

    Oğlunun haberi yok

    AA'ya konuşan Emine Akçay'ın oğlu Halil Akçay, kendisi ormandayken gerçekleştiği için olayın nedenini bilmediğini söyledi. Komşulardan Aysun Çatal ise olayı kimsenin görmediğini, sadece kadının parçalanmış halde cesedini bulduklarını ifade etti.

    Kütahya da sokak köpekleri kadını parçaladı iddiası #2

    Kütahya da sokak köpekleri kadını parçaladı iddiası #3

    Kütahya da sokak köpekleri kadını parçaladı iddiası #4

    Kütahya da sokak köpekleri kadını parçaladı iddiası #5


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