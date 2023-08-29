Kütahya'da uyuşturucu partisi düzenleyen 4 kişi gözaltına alındı
İHA

Zehir tacirleri tek tek paketleniyor...

Ülke içerisinde kullanımının önüne geçmek isteyen güvenlik güçleri çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Yapılan çalışmalar kapsamında zehir tacirlerine geçit verilmiyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir ihbar üzerine çalışma başlattı.

Uyuşturucu partisi düzenlendi

Ekipler, bir apartman dairesinde uyuşturucu düzenleneceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Polisi görünce ışığı kapattılar

Cumhuriyet savcısının talimatıyla adrese operasyon düzenleyen ekiplerin geldiğini fark eden şüpheliler, ışıkları söndürerek bir süre polise direnerek kapıyı açmadı.

Kapının açılmasıyla apartman dairesine giren ekipler, tuvalete atılmış bir miktar sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatlarını ele geçirdi.

İncelemede, şüphelilerin operasyon esnasında uyuşturucu kullandıkları belirlendi.

4 kişi gözaltına alındı

Gözaltına alınan K.Y, M.İ.M, F.Y. ve T.U, emniyete götürüldü.