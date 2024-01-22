Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 18 yaralı

DHA
Sabah saatlerinde Gediz-Kütahya kara yolunun 9'uncu kilometresindeki Yaylaköy yakınlarında, otobüs kazası yaşandı.
İzmir'den Eskişehir'e giden İ.D.'nin kullandığı yolcu otobüsü, virajda kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.
Ekipler sevk edildi
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
18 kişi yaralandı
Kazada, otobüs şoförünün de aralarında bulunduğu 18 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Soruşturma başlatıldı
Kaza ile ilgili polis ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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