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Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 18 yaralı

Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 18 yaralı Gediz ilçesinde yolcu otobüsünün devrildiği kazada 18 kişi yaralandı. Kaza ile ilgili polis ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.