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Malatya'da depremzede esnafın dükkanına hırsız girdi

Malatya'da depremzede esnafın dükkanına hırsız girdi Depremden etkilenen esnaf için kurulan geçici ticaret merkezinde yaşanan hırsızlık olayı saniye saniye kameralara yansıdı. Hırsızlık olayının afetin yaşandığı saatte gerçekleşmesi ise acı bir tesadüf olarak kayıtlara geçti.