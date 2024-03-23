İHA

Malatya'da hırsızlık olayı yaşandı.

6 Şubat depremlerinde büyük hasar alan kentte, esnaf için kurulan geçici ticaret merkezi hırsızların hedefi oldu.

Çarşıya gelen yüzü maskeli 2 şüpheli, bir cep telefonu dükkanının önünde beklemeye başladı.

Vitrini kırıp telefonları çaldılar

Çevreyi gözetlediği görülen şahıslar daha sonra ellerindeki taşla iş yerinin camını kırarak vitrinde bulunan cep telefonlarını aldı.

O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Deprem saatinde yaşandı

Hırsızların yakalanması için polis ekipleri çalışma başlatırken olayın, 6 Şubat’ta depremin meydana geldiği saat 4.17’de gerçekleşmesi ise acı bir tesadüf olarak kayıtlara geçti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)