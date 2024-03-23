İHA
Malatya'da hırsızlık olayı yaşandı.
6 Şubat depremlerinde büyük hasar alan kentte, esnaf için kurulan geçici ticaret merkezi hırsızların hedefi oldu.
Çarşıya gelen yüzü maskeli 2 şüpheli, bir cep telefonu dükkanının önünde beklemeye başladı.
Vitrini kırıp telefonları çaldılar
Çevreyi gözetlediği görülen şahıslar daha sonra ellerindeki taşla iş yerinin camını kırarak vitrinde bulunan cep telefonlarını aldı.
O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Deprem saatinde yaşandı
Hırsızların yakalanması için polis ekipleri çalışma başlatırken olayın, 6 Şubat’ta depremin meydana geldiği saat 4.17’de gerçekleşmesi ise acı bir tesadüf olarak kayıtlara geçti.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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