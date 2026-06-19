Özgür Özel: Ölürüm de Özkan Yalım'a hakkımı helal etmem

CHP tarihine geçen 'Uşak' skandalı hala gündemdeki yerini koruyor.

Eski CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın Ankara'da otel odasında 21 yaşındaki belediye personeli ile yarı çıplak halde basılma anları hafızalardaki yerini koruyor.

Tutuklandıktan sonra itirafçı olan Yalım, kurultay sürecinde Özel'in bazı delegelerin çocuklarının CHP’li belediyelerde işe alınması karşılığında destek sözü aldığını, Özgür Özel’e nakit para verdiğini, Manisa’daki evinin önüne 200 bin TL bıraktığını, ardından Denizli’de 1 milyon TL daha teslim ettiğini iddia etti.

Kamuoyunda büyük yankı uyandıran bu ifadeler hakkında Özgür Özel'den yeni bir açıklama geldi.

Birgün'ün YouTube kanalında Timur Soykan'ın konuğu olan Özel, Yalım'a hakkını helal etmeyeceğini söyledi.

"ÖLSEM ÖZKAN YALIM'A HAKKIMI HELAL ETMEM"

Özel şu ifadeleri kullandı:

“Uşak Belediye Başkanı’na ölürüm hakkımı helal etmem. Çünkü bu kadar büyük bir şey olmaz.

Hem partiyi en zor duruma sokacak olmayacak işlerin içine gir, çık, yakalan.

Ondan sonra hepimizi utandır. Sonra girer girmez de hemen 'itirafçı olacağım, kendimi kurtaracağım' durumuna gir.

Önce bahçeye para attım diyor. bizim bahçeyi müstakil bahçe sanıyor. Bizim bahçe 16 evli bir bahçe. Baktı olmaz. Manisa’da bir isim hatırladı. Demirkan dedi. Çocukluk arkadaşım Demirhan Gözaçan içerde. Ne söylediği para var kayıtlarda ne de başka bir şey.

"KİMSEDEN PARA ALMADIK, KENDİMİZ HAVUZ OLUŞTURDUK"

Biz 4-5 kasım kurultayında hepimiz ortaya para koyduk milletvekilleri olarak bir havuz oluşturdu. Oradan araç kiraladık. Özkan Yalım’dan para alacak olsaydık zaten gelip vereceği yer belliydi.Bizim seçim koordinasyon birimimiz vardı. Bu tip adaylıklarda bir havuz oluşturmadan asla bir şey yapamazsın. Hepimiz verdik hatta 7 kişiydik. Selin Hoca’dan para almadık çünkü milletvekili değildi maaşı yoktu.

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