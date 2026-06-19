Kanada Katar’ı 6-0 yendi: Maç sonu kavga çıktı...

2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu maçında Kanada, Katar'ı 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

Ev sahibi ekip, turnuvanın en farklı galibiyetlerinden birine imza atarken sahadaki tansiyon da bir an olsun düşmedi.

Karşılaşmada Katar adına işler kısa sürede kontrolden çıktı.

NEREDEYSE BAŞTAN SONA OLAYLI GEÇTİ

Katar, 37 dakika boyunca 10 kişi mücadele ederken, 46 dakika ise sahada yalnızca 9 futbolcuyla kaldı.

Böylece Katar, karşılaşmanın toplam 83 dakikasını eksik oyuncuyla tamamladı.

Kanada cephesinde ise galibiyetin sevincini gölgeleyen bir gelişme yaşandı.

AYAĞI KIRILDI

Takımın önemli isimlerinden Ismael Kone'nin ayağının kırıldığı belirtildi.

Yıldız futbolcunun durumu büyük üzüntü yarattı.

MAÇ SONU KAVGA ÇIKTI

Sert müdahaleler ve kartların damga vurduğu mücadelede iki takım futbolcuları arasında sık sık tansiyon yükseldi.

Yaşanan olaylar nedeniyle karşılaşma, Dünya Kupası'nın en gergin maçlarından biri olarak kayıtlara geçti.