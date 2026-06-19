Torunları için başladı, siparişlere yetişemez oldu: Ördüğü kazaklar Dünya Kupası'yla ünlendi

2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı sürerken, Arjantin'de bir büyükanne torunları için yaptığı örgü kazaklarla ülkenin konuştuğu isimlerden biri haline geldi.

Arjantinli kadın, Dünya Kupası maçlarında milli takımı desteklemeleri için torunlarına özel kazaklar örmeye başladı.

Üzerlerinde Arjantin bayrağının renkleri ve futbol temalarının yer aldığı kazaklar, sosyal medyada paylaşılınca beklenmedik bir ilgi gördü.

Gelir kapısı oldu

Kısa sürede çok sayıda kişi benzer kazaklardan sipariş vermek isteyince hobi olarak başlayan uğraş küçük bir işe dönüştü.

Kadının el emeği ürünleri özellikle çocuklu ailelerin ilgisini çekerken, sipariş takviminin aylar sonrasına kadar dolduğu belirtildi.

Dünya Kupası atmosferinin etkisiyle büyüyen ilgi, örgü kazakları adeta taraftar ürününe dönüştürdü.

Her biri elde hazırlanan tasarımlarda Arjantin'in gök mavisi-beyaz renkleri öne çıkarken, bazı modellerde futbol topu ve milli takım detayları da yer alıyor.