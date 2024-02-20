Malatya'da hafif ticari aracın trambüse çarptığı kazada 3 yaşındaki çocuk öldü
İHA

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde B.E. idaresindeki hafif ticari araç, önünde seyreden M.A. yönetimindeki trambüse arkadan çarptı.

Kazada B.E., A.Y.D. ve Furkan Eser (3) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hastanede can verdi

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Turgut Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Furkan Eser, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)