Malatya'da hamile eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Malatya'da kadın cinayeti..

10 Nisan 2025'te Hekimhan ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 34 haftalık hamile 23 yaşındaki B.K., evinde başından silahla vurulmuş halde bulundu.

Ağır yaralı olarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç kadın ile karnındaki bebeği, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otopside, bebeğin oksijensiz kalmaya bağlı olarak hayatını kaybettiği tespit edildi.

SAVUNMASINDA 'KAZA' DEDİ

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşması, dosyada suça sürüklenen çocukların da yer alması nedeniyle kapalı oturumda yapıldı. Duruşmaya tutuklu sanık A.K., tutuksuz sanıklar, maktulün yakınları ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı. Duruşmada olay yeri inceleme ekiplerince kaydedilen görüntüler izletilirken, salonda duygusal anlar yaşandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

Son savunmasında olayın kaza olduğunu ileri süren sanık A.K., pişman olduğunu belirtti. Mahkeme heyeti, sanığın savunmasını kabul etmeyerek "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Sanık hakkında herhangi bir indirim uygulanmazken karar, oy çokluğuyla alındı. Bir üye hakim ise olayın "olası kast" kapsamında değerlendirilmesi gerektiği yönünde muhalefet şerhi koydu.

AİLE YAKINLARI KARARDAN MEMNUN

Mahkeme, suça sürüklenen çocuk A.K. hakkında "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan verdiği 3 yıl 6 ay hapis cezasını indirimlerle 2 ay 20 güne düşürerek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Diğer sanıklar D.K., G.K. ve F.K. hakkında ise suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraat kararı verildi.

Duruşma sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan aile yakınları, karardan memnun olduklarını söyledi.