Malatya'da hasarlı binada hırsızlık görüntülendi Deprem bölgesi Malatya’da çok sayıda hasarlı binanın bulunduğu bir siteye giren hırsızlar, elektrik kabloları ile su sayaçlarını çalarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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İHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma uğrattığı Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi'nde bulunan bir sitede, depremler sonrasında orta hasarlı olarak raporlanan birçok daireye hırsızlar tarafından girildi.

Elektrik kablolarını ve su sayaçlarını çaldılar

Hırsızlar, elektrik kabloları ve su sayaçları gibi değerli malzemeleri çalarak, çuvallara doldurduktan sonra olay yerinden uzaklaştı.

Rahat tavırlarıyla dikkat çektiler

Güvenlik kameralarına yansıyan bu olay, hırsızların olaya ne kadar rahat bir şekilde giriş yaptığını gösterirken, mağdurların şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)