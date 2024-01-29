İHA
Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma uğrattığı Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi'nde bulunan bir sitede, depremler sonrasında orta hasarlı olarak raporlanan birçok daireye hırsızlar tarafından girildi.
Elektrik kablolarını ve su sayaçlarını çaldılar
Hırsızlar, elektrik kabloları ve su sayaçları gibi değerli malzemeleri çalarak, çuvallara doldurduktan sonra olay yerinden uzaklaştı.
Rahat tavırlarıyla dikkat çektiler
Güvenlik kameralarına yansıyan bu olay, hırsızların olaya ne kadar rahat bir şekilde giriş yaptığını gösterirken, mağdurların şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış