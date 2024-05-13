Malatya'da horoz dövüşçülerine operasyon: 9 kişiye 57 bin 825 TL ceza kesildi Bir iş yerinin çatı katında horoz dövüştürüldüğü bilgisini alan polis ekipleri, düzenlendiği operasyonla horoz dövüştüren 9 kişiye 57 bin 825 TL ceza keserken, 1 şahsa yer ve imkan sağladığı gerekçesiyle işlem yapıldı.

İHA

Malatya’da horoz dövüşü yapıldığı tespiti üzerine polis ekipleri harekete geçti.

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Battalgazi ilçesi Büyük Hüseyinbey Mahallesi’nde horoz dövüşü yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

9 şüpheliye 57 bin 825 TL ceza

Bir iş merkezinin çatı katına düzenlenen operasyonda, horoz dövüşü yaptığı tespit edilen 9 şahsa toplamda 57 bin 825 TL idari para cezası uygulandı.

2 adet horoza el konuldu

Ekiplerin adrese yaptığı baskında, kumar parası olarak değerlendirilen 2 bin TL ile 2 adet horoza el konuldu.

Olayda, kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan A.S.K. hakkında ise işlem yapıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)