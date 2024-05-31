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Malatya'da iş yerine silahlı saldırı kamerada

Malatya'da iş yerine silahlı saldırı kamerada Malatya'da bir şahıs tarafından bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırı anı saniye saniye kameralara yansıdı.