İHA
Malatya'da kapalı çarşı içerisinde bulunan bir iş yeri önünde bekleyen S.K., bir süre telefonla görüştükten sonra henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı belinden çıkardığı tabanca ile iş yerine peş peşe ateş açtı.
Yaralananın olmadığı olay güvenlik kameralarına yansırken zanlı kaçarak bölgeden uzaklaştı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi, olay yeri inceleme ekipleri iş yerinde detaylı inceleme yaptı.
Gözaltına alındı
Olayın zanlısı S.K., olaydan yaklaşık 45 dakika sonra gözaltına alındı.
Zanlının polis merkezinde işlemlerinin sürdüğü bildirildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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