İş makinelerinin kablolarını çalarken unuttuğu cep telefonunu geri isteyen hırsızın bu talebi, 20 bin TL’lik zarara uğrattığı iş yeri sahibini adeta çileden çıkardı.

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde iş adamı Hüseyin Kalan, maden çıkarma makinelerini kendisine ait çevresi demir bariyerlerle çevrili otoparka bıraktı.

İddialara göre, makinelerin içerisindeki kabloların çalındığını fark eden iş adamı durumu polis ekiplerine bildirdi.

Çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından hırsız, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay sonrası ifadesi alınan şüpheli, serbest bırakıldı.

HIRSIZ, TELEFONUNU GERİ İSTEDİ

Serbest bırakılmasının ardından Kalan’a ait arsaya gelen şahıs, hırsızlık yaptığı esnada unuttuğu cep telefonunu geri istedi.

İş adamı Kalan, kendisini 20 bin TL’lik zarara uğratan hırsızın telefonunu istemek için gelmesine isyan etti.

Hırsıza unuttuğu telefonunu vermeyen Kalan, ceza almasını istiyor.

Malatya’da kablo çalan hırsız, unuttuğu telefonunu geri istedi ViDEO

“ZORUMUZA GİTTİ”

Hüseyin Kalan, hırsızın telefonunu istemek için gelmesinin zoruna gittiğini belirterek, “Hırsızlar kablo namına hiçbir şey bırakmadılar. Ama bu arada da telefonlarını unutmuşlar. Savcılığın serbest bırakması sonucu telefonu bizden istemeye gelmesi zorumuza gitti. Kendisine, ‘savcılığa başvur ondan sonra biz de senin telefonunu verelim’ dedik.” şeklinde konuştu.

“İÇERİSİNDE ÖNEMLİ ŞEYLERİM VAR”

Hırsızlar tarafından 20 bin TL’lik zarara uğratıldığını ve hırsızın içerisinde önemli şeyler olduğunu söyleyerek telefonunu istediğini belirten Kalan, “Zararım, 20 bin lira civarında. Kablolarımızın tamamını çalmış. Panolarımızın içinde en ince küçük kablolara kadar tamamını çalmış. Emniyet ve savcılık serbest bıraktı. Arkasından da kendisi gelip telefonunu unuttu. İçerisinde önemli şeylerim var, benim telefonumu verin dedi. Tabii vermedik. Garipsedik biz bunu. Bir gün de olsa bu adama ceza verilmesini istiyoruz. Bana verdiği 20 bin liralık bu zararı, nasıl tahsil edeceğim?” dedi.