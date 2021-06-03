- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Malatya'da kamyonetteki ev eşyalarının içinden 114 kilo esrar çıktı
Malatya'da kamyonetteki ev eşyalarının içinden 114 kilo esrar çıktı
Polis ekiplerinin durdurduğu ve içerisinde ev eşyalarının bulunduğu kamyonette, 114 kilo 250 gram esrar bulundu. Sürücü gözaltına alındı.
- DHA
- 03.06.2021 - 07:51
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Malatya- Elazığ kara yolunda oluşturdukları kontrol noktasında ev eşyası taşıyan bir kamyoneti durdurup, arama yaptı.
EV EŞYALARININ ARASINA GİZLEDİLER
Aramada, ev eşyalarının içerisine gizlenmiş 78 paket halinde 114 kilo 250 gram esrar ele geçirildi.
Uyuşturucuya el koyan ekipler, ismi açıklanmayan sürücüyü gözaltına aldı.