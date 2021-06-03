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    Malatya'da kamyonetteki ev eşyalarının içinden 114 kilo esrar çıktı

    Polis ekiplerinin durdurduğu ve içerisinde ev eşyalarının bulunduğu kamyonette, 114 kilo 250 gram esrar bulundu. Sürücü gözaltına alındı.
    • DHA
    • 03.06.2021 - 07:51
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    Malatya'da kamyonetteki ev eşyalarının içinden 114 kilo esrar çıktı

    Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Malatya- Elazığ kara yolunda oluşturdukları kontrol noktasında ev eşyası taşıyan bir kamyoneti durdurup, arama yaptı.

    EV EŞYALARININ ARASINA GİZLEDİLER

    Aramada, ev eşyalarının içerisine gizlenmiş 78 paket halinde 114 kilo 250 gram esrar ele geçirildi.

    Uyuşturucuya el koyan ekipler, ismi açıklanmayan sürücüyü gözaltına aldı.

    Malatya da kamyonetteki ev eşyalarının içinden 114 kilo esrar çıktı #1

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