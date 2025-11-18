Abone ol: Google News

Malatya'da 'kız meselesi' nedeniyle çıkan kavgada kan aktı

Malatya'da 'kız meselesi' nedeniyle çıktığı ileri sürülen kavgada bir grubun sopalı ve bıçaklı saldırısına uğrayan 18 yaşındaki genç yaralandı.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 18.11.2025 03:00
Malatya'da 'kız meselesi' nedeniyle çıkan kavgada kan aktı
  • Malatya'da "kız meselesi" yüzünden çıkan kavgada 18 yaşındaki İ.C. sopalı ve bıçaklı saldırıya uğradı.
  • Genç, bacağından bıçaklandıktan sonra hastaneye kaldırıldı.
  • Saldırganlar olay yerinden kaçtı ve olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Olay, Malatya'da Yeşilyurt ilçesi Koyunoğlu Mahallesi Evliyaoğlu Caddesi'nde saat 23.00 sıralarında başlayarak Çukurdere Mahallesi Divan Efendi Sokak'ta yaşandı.

SOPALI VE BIÇAKLI SALDIRIYA UĞRADI

Cadde üzerinde yürüyen İ.C. (18), önce bir kişinin ardından ise kalabalık bir grubun saldırısına uğradı.

Sopalarla darp edilen genç daha sonra bacak kısmından bıçaklandı.

Saldırganlar olay yerinden kaçarken yaralı İ.C., çevredekilerin yardımıyla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

3. Sayfa Haberleri