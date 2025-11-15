Malatya'da otobüse silahlı saldırı anı kamerada

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Malatya'da 13 Kasım Perşembe günü 19.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Başharık Mahallesi'nde, bölgede seyir halinde olan bir halk otobüsün sürücüsü trafikte "nasıl bana yol vermezsin" diyerek aracından inen bir şahsın hedefi oldu.

OTOBÜS ŞOFÖRÜNE KURŞUN YAĞDIRAN SALDIRGAN KISA SÜREDE YAKALANDI

Şüpheli, tabanca ile otobüs şoförü E.K.'ye doğru ateş açtı. Kurşunlardan biri yolcu camından içeri girerek şoför kabinine isabet etti.

Saldırı sırasında araçta bulunan yolcular büyük panik yaşarken, saldırganın ön kapıya yönelip yeniden ateş etmeye çalıştığı anlar da kameraya yansıdı.

Bu sırada şoför E.K. yolcuların güvenliğini sağlayarak otobüsü hızla bölgeden uzaklaştırdı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri kaçmaya çalışan saldırganı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.