Malatya'da otomobil devrildi: Sürücü öldü, bir kişi yaralandı

AA
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde Talha Taş idaresindeki otomobil, Buhara Bulvarı’nda refüje çarparak devrildi.
112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istenmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Sürücü Taş kaza yerinde yaşamını yitirdi, otomobilde sıkışan İ.Ç. itfaiye ekiplerince çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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