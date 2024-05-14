Malatya'da polis sayesinde 1 milyon TL'lik dolandırıcılık önlendi Bir vatandaş, kendisini emlak danışmanı olarak tanıtan dolandırıcıya 1 milyon TL havale yapmak üzereyken polis ekipleri sayesinde dolandırılmaktan kurtuldu.

İHA

Malatya'da ev sahibi olma hayali ile kendisini gayrimenkul danışmanı olarak tanıtan şüpheliye inanan ve henüz ismi öğrenilemeyen bir vatandaş, 610 bin TL nakit ve 411 bin 891 TL değerinde 170 gram altın olmak üzere toplam 1 milyon 21 bin 891 TL'yi havale etmek için bankaya gitti.

Polis ekipleri kurtardı

Bu sırada Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, durumu son anda fark ederek şahsın havale yapmasına engel oldu.

Polis ekipleri, ev umuduyla para göndermek isteyen vatandaşı dolandıran şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)