İHA
Malatya'nın Battalgazi ilçesi Şehit Hamit Fendoğlu Caddesi'nde karşılaşan husumetli R.T., M.Y.G. ile Z.Ş., D.Y. arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Kavgada R.T. aldığı bıçak darbesi sonucu yaralanırken M.Y.G. ise pompalı tüfekle havaya bir el ateş açtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı.
3 KİŞİ GÖZALTINDA
Bölgede inceleme yapan polis ekipleri 1 adet pompalı tüfek ele geçirirken olaya karıştıkları değerlendirilen 3 kişi gözaltına alındı.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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