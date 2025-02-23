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Malatya'da silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Malatya'da silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı Malatya'da aralarında husumet bulunan şahıslar arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.