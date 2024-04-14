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Malatya'da tartıştığı kocasını sırtından bıçaklayarak öldürdü

Malatya'da tartıştığı kocasını sırtından bıçaklayarak öldürdü Battalgazi ilçesinde bir kadın, tartıştığı 29 yaşındaki kocasını sırtından bıçaklayarak öldürdü. Olayla ilgili polis tarafından başlatılan geniş çaplı tahkikat sürüyor.