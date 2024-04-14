Malatya'da tartıştığı kocasını sırtından bıçaklayarak öldürdü

Malatya'da Battalgazi ilçesine bağlı Merkez Beydağı Mahallesi’nde eğitim sokakta bulunan TOKİ konutlarında ikamet eden 29 yaşındaki Tolunay Şimşek ile eşi E.Ş. arasında ailevi bir konu nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda E.Ş., kocası Tolunay Şimşek’i bıçakla sırtından yaraladı.
Ekipler sevk edildi
Komşuların ihbarı üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edildi.
Hayatını kaybetti
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Tolunay Şimşek kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Tolunay Şimşek'in cenazesi adli tıp kurumunda tamamlanan işlemlerin ardından öğle saatlerinde şehir mezarlığına defnedildi.
Kadın gözaltına alındı
Katil zanlısı E.Ş. isimli kadın ise gözaltına alındı.
Tahkikat sürüyor
Olayla ilgili polis tarafından başlatılan geniş çaplı tahkikat sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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