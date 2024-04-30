Taşkınla mücadele için DSİ, 5 bin 800 ağır iş makinesine sahip Taşkınlarla mücadelede DSİ'nin kullandığı "Yeşil Karıncalar" olarak anılan iş makinelerinin sayısı artırıldı. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, bu ekipmanların sayısında gelinen son durumu aktardı.

AA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla AFAD Başkanlığında yapılan AFAD-DSİ Sel ve Taşkın Risk Azaltma Protokol Töreni'nde konuştu.

Yumaklı, bakanlık olarak, makine ve ekipman parkıyla AFAD'ın en güçlü destekçisi olduklarını anlattı.

Bakan İbrahim Yumaklı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün (DSİ), taşkınlarla mücadelede akla ilk gelen kurum olduğunu belirterek "AFAD'dan DSİ'ye devredilen 111 araçla beraber 816 iş makinesine ulaşmış olacağız, böylece 5 bin 800 ağır iş makinesine sahip olmuş olacağız." dedi.

"DSİ'nin makine parkını güçlendirmeye devam edeceğiz"

DSİ'nin makine parkını bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da güçlendirmeye devam edeceklerine işaret eden Yumaklı, şöyle konuştu:

Taşkınlarla mücadele söz konusu olduğunda akla ilk gelen kurum DSİ. Taşkın problemi olan bütün havzalarda çalışma yapıyoruz. Yapısal tedbirlerin yanı sıra yapısal olmayan tedbirleri de hayata geçiriyoruz. Bugüne kadar 10 bin 765 tesis inşa ederek taşkınların etkilerini elimine ettik. DSİ'nin taşkınla mücadelesinde 'Yeşil Karıncalar' olarak anılan iş makinelerinin önemi son derece büyük.

"Makine, ekipman ve tecrübeli çalışanlar sahada"

Yumaklı, DSİ'nin ülke genelinde makine, ekipman ve tecrübeli çalışanlarıyla can ve mal emniyetini sağlamak için çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.

"DSİ, arama ve kurtarma çalışmalarına katılıyor"

DSİ'nin aynı zamanda AFAD koordinasyonunda arama ve kurtarma çalışmalarına da aktif katıldığını belirten Yumaklı, şunları kaydetti:

Son olarak DSİ, 6 Şubat depremlerinde AFAD koordinasyonunda gerçekleştirilen tüm çalışmaların en önemli paydaşı olmuştur. AFAD'dan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne devredilen 111 araçla beraber 816 iş makinesine ulaşmış olacağız, böylece yaklaşık 5 bin 800 ağır iş makinesine sahip olmuş olacağız.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)