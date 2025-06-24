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Malatya’da uyuşturucu operasyonu düzenlendi

Malatya’da düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.

İHA İHA
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Uyuşturucu ile mücadele sürüyor...

Bu kapsamda Malatya’da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. 

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Düzenlenen operasyonda, 234 gram metamfetamin, 147 adet ecstasy hap, 97 adet sentetik ecza hap, 5 gram sentetik kannabinoid, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

4 GÖZALTI

Operasyon kapsamında 4 zanlı gözaltına alınarak haklarında yasal işlem başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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