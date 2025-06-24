Malatya’da uyuşturucu operasyonu düzenlendi

Uyuşturucu ile mücadele sürüyor...
Bu kapsamda Malatya’da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER
Düzenlenen operasyonda, 234 gram metamfetamin, 147 adet ecstasy hap, 97 adet sentetik ecza hap, 5 gram sentetik kannabinoid, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
4 GÖZALTI
Operasyon kapsamında 4 zanlı gözaltına alınarak haklarında yasal işlem başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.