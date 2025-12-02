Malatya'da veterineri tabanca ile vurup kaçtılar

- Malatya Yeşilyurt'ta veteriner Furkan Demirbay, husumetli olduğu kişiler tarafından vuruldu.
- Demirbay yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, şüpheliler kaçtı.
- Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde veteriner olan Furkan Demirbay, esnaf arkadaşını ziyarete gitti.
Telefon ile konuşarak iş yeri dışına çıkan Demirbay, saat 14.45 sıralarında husumet yaşadığı 2 kişi ile tartıştı.
KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU
Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Zorla arabaya bindirilmek istenilen Demirbay, olay yerinden kaçmaya çalışırken 2 şüpheliden birinin kullandığı tabancadan çıkan mermi ile yaralandı.
SALDIRGANLARI YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı Demirbay, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.