İran'ın geçici lideri Arafi ilk kez konuştu: Hesap hatası yaptılar

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırısında ölmesinin ardından anayasal sürece göre oluşturulan geçici liderlik konseyine Anayasayı Koruyucular Konseyi ve Uzmanlar Meclisi üyesi din adamı Ayetullah Ali Rıza Arafi seçilmişti.

Yeni lider seçilene kadar Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyn Muhsini Ejei ve Arafi, Veliyy-i Fakih makamının görevlerini geçici olarak birlikte yürütecek.

ARAFİ: HESAP HATASI YAPTILAR

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'na göre Arafi, Geçici Konsey üyeliğine getirilmesinin ardından yaptığı açıklamada ABD-İsrail'in saldırılar başlatarak 'hesap hatası' yaptığını belirtti.

Uzmanlar Meclisi'nin yeni lider seçmek için hızla harekete geçeceğini belirten Arafi, "O zamana kadar Geçici Konsey, düzenli toplantılarla işleri yürütecektir" ifadelerini kullandı.

Arafi, "Aziz silahlı kuvvetlerimize ve büyük İran milletine ülkenin tüm kuvvetlerinin sizin hizmetinizde olduğunu garanti ederim" dedi.

YENİ LİDERİ UZMANLAR MECLİSİ BELİRLEYECEK

İran Anayasası’nın 107. maddesine göre 88 üyeden oluşan ve halk tarafından sekiz yıllığına seçilen Uzmanlar Meclisi, liderin ölümü veya görev yapamaz hale gelmesi durumunda yeni lideri seçmekle yükümlü.

Üyeler üst düzey din adamlarından oluşuyor.

Anayasada seçim için belirli bir süre sınırı bulunmuyor ancak Uzmanlar Meclisi'nin Tahran'da toplanarak oylama sürecini başlatması bekleniyor.

Seçim gizli oyla yapılıyor, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğunu alan aday yeni lider olarak ilan ediliyor.

İran'da son liderlik değişimi 1989 yılında devrim lideri Ayetullah Ruhullah Humeyni'nin ölümünün ardından gerçekleşti.

Uzmanlar Meclisi aynı gün içinde Ayetullah Ali Hamaney'i yeni lider olarak seçmişti.