ABD, İran'ın Umman Körfezi'ndeki 11 gemisini batırdı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada İran'ın Umman Körfezi'ndeki deniz gücü varlığına yönelik saldırılarla ilgili güncel bilgiler paylaştı.

Açıklamada, "İki gün önce İran rejiminin Umman Körfezi'nde 11 gemisi vardı, bugün ise sıfır gemisi var" ifadesi kullanılırken paylaşılan siyah-beyaz videoda bir gemiye füze isabet ettikten sonra göğe alevlerin yükseldiği görüldü.

İran'ın Umman Körfezi'nde 'on yıllardır uluslararası gemi trafiğini taciz ettiği ve saldırdığı' ileri sürülen açıklamada 'o günlerin geride kaldığı' değerlendirmesi yapıldı.

"ABD GÜÇLERİ BUNU SAVUNMAYA DEVAM EDECEK"

Açıklamanın devamında, "Seyrüsefer özgürlüğü 80 yılı aşkın süredir Amerikan ve küresel ekonomik refahın temelini oluşturmuştur. ABD güçleri bunu savunmaya devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca CENTCOM'un internet sayfasında İran rejiminin güvenlik aygıtlarının hedef alındığı ve bu doğrultuda öncelikli olarak acil tehdit oluşturan yerlere saldırılar düzenlendiği kaydedildi.