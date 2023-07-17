Malatya'da yangın piknik tüpünü patlattı Yeşilyurt ilçesindeki çadırda çıkan yangın, piknik tüpünü de patlattı. Alevler giderek yükselirken itfaiye müdahale etti.

İHA

Malatya'da yangın paniği yaşandı.

Yeşilyurt ilçesi Medeniyet Caddesi üzerinde bulunan bir bahçe içerisindeki çadırda, henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Piknik tüpü patladı

Çıkan yangında çadırda bulunan piknik tüpü bomba gibi patlarken, alevler kısa sürede büyüyerek çevredeki evlere sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kontrol altına alındı

Ekipler tarafından cadde çift taraflı trafiğe kapatılırken, yangın itfaiyenin müdahalesiyle yaklaşık 30 dakika sonra kontrol altına alınarak söndürüldü.