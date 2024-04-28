Koca Yusuf TP1500 Gabar’da sondaj çalışmalarına başladı Koca Yusuf TP1500 Gabar’daki Şehit Aybüke Yalçın Petrol Sahası 42’nci kuyuda sondaj çalışmalarına başlarken, açıklama ise Bakan Bayraktar'dan geldi.

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Hain terör örgütünden temizlenen Şırnak'ta Gabar ve Cudi Dağları, Türkiye'nin yeni enerji kaynağına dönüşmüş durumda.

Bölgede yapılan taramalar sonucu sondaj faaliyetleri de başladı.

Bu faaliyetlere ilişkin yeni bir açıklama daha geldi.

"Koca Yusuf TP1500 sondaj çalışmalarına başladı"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar yaptığı açıklamada, yeni sondaj çalışmalarının başladığını duyurdu.

"Bakan Bayraktar, "Yerlileştirme hedefimiz doğrultusunda geliştirilen sondaj kulesi "Koca Yusuf TP1500" Gabar’daki Şehit Aybüke Yalçın Petrol Sahası 42’nci kuyuda sondaj çalışmalarına başladı" açıklamasını yaptı.

40 bin varili aştı

Şırnak'ın Türkiye'nin en çok petrol üreten şehri olduğunu belirten Bayraktar, günlük üretimin 40 bin varili aştığını söylemişti.

Hedefin 100 bin varil olduğunu belirten Bayraktar, bunun Türk ekonomisine 3 milyar dolar katkı sağlayacağını da vurguladı.

"Gabar Türkiye'de Cumhuriyet tarihinin en büyük keşfi"

Bakan Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

Gabar keşfi Türkiye’de Cumhuriyet tarihinin en büyük keşfidir. Şırnak ilimiz, Türkiye’nin açık ara en çok petrol üreten ili haline geldi.



Türkiye Petrolleri 2016’nın başında 33 bin varil petrol üretiyordu. Bugün sadece Gabar günlük 40 bin varil üretimi geçmiş durumda. Hedefimiz Gabar’ın yıl sonunda günlük 100 bin varil üretimine ulaşmak. Bu konuda yoğun bir çalışma devam ediyor.

"3 milyar dolarlık ekonomik bir büyüklük"