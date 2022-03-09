Maltepe’de dik rampada geri kaçan otomobil 25 metreden çocuk oyun parkına uçtu. Otomobilde sıkışan 4 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Akşam saatlerinde Maltepe’de Fındıklı Mahallesi'nde, Nazmiye S. hakimiyetindeki otomobil, Çınar Caddesi'ndeki dik rampayı çıkmaya çalışırken sürücüsünün kontrolünden çıkarak 25 metre yükseklikten çocuk oyun parkına uçtu.

RAMPADAN UÇUP ARABADA SIKIŞTILAR

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri araçta sıkışan 4 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Maltepe’de bir araç, 25 metreden çocuk parkına uçtu - Video

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Sağlık ekipleri yaralanan 4 kişiye olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirerek çevredeki hastaneye kaldırdı.

Öte yandan geri kaçan otomobilin uçtuğu sırada çocuk parkında kimsenin olmaması faciayı önledi. Çocuk parkına uçan otomobil hurdaya dönerken polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.





"ALLAH MUHAFAZA ÇOCUKLARDA OLABİLİRDİ"

Kazayı gören mahalle sakini Sedat Safi, “Bu rampadan otomobil çocuk parkına uçtu. Allah muhafaza parkta çocuklarda olabilirdi. Bu rampadan senede 7,8 kez araç uçuyor. Burada ille de birinin ölmesi mi gerekiyor. Yetkililerden önlem almasını istiyoruz.” diye konuştu.



