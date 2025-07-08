Manavgat Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kara'nın “icbar suretiyle irtikap, rüşvet almak ve zimmet” suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandığı belirtildi.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Manavgat 1. Sulh Ceza Hakimliği’nin 8 Temmuz 2025 tarihli kararı doğrultusunda tutuklanan Kara, Anayasa’nın 127’nci ve Belediye Kanunu’nun 47’nci maddeleri uyarınca, İçişleri Bakanlığı tarafından geçici tedbir kapsamında görevinden alındı.

33 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

CHP’li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Manavgat Belediyesi’ne düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara dahil 33 kişi gözaltına alındı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, otel tadilatları, inşaat ruhsatları ve iskan başvurularında rüşvet alındığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 4 Temmuz’da belediyeye baskın yapıldı.

Soruşturmanın, imar işlemleri ve doğrudan alımlardaki usulsüzlüklere dair Mülkiye Başmüfettişi raporuyla desteklendiği belirtildi.

BAKLAVA KUTUSUNDAN 110 BİN EURO ÇIKTI

En dikkat çeken gelişme ise Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter’in, makam odasında bir baklava kutusu içerisinde 110 bin euro rüşvet alırken suçüstü yakalanması oldu. Bu anlara ait görüntüler kamuoyuna yansıdı.

İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara’nın Anayasa ve Belediye Kanunu gereğince geçici olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.