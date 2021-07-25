Yasa dışı uyuşturucu imal ve ticaretinde kullanılmak üzere kenevir bitkisi ekildiği ihbarını alan jandarma ekiplerinin düzenlediği baskında 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Manisa’nın Kula ilçesinde uyuşturucu imal ve ticaretinde kullanılmak üzere kenevir bitkisi ekildiği duyumunu aldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ile Gökçeören Karakol Komutanlığı ekiplerince bölgeye yapılan baskında, dere ve çalılık alan içerisinde gizlenmiş ve dereden su çeken bir adet su motorunun olduğu tespit edildi.

JANDARMADAN OPERASYON

Su motorunun çalışmasına müteakip bölgede yapılan incelemede, D.D.(46) isimli şahsın koşarak uzaklaşmaya çalıştığı, M.Ç.(34) isimli şahsın motosikletiyle bahse konu bölgeden uzaklaşma çabasında olduğu, E.Ö.(56) isimli şahsın da olay yerine 100 metre mesafede gözetleme yaptığı tespit edildi.

2 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Koşarak bölgeden kaçan D.D.(46) isimli şüpheli gözden kaybolurken, diğer iki şüpheli ise jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Manisa'da 590 kök kenevir ele geçirildi ViDEO

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Emniyete götürülerek ifadesi alınan şüpheli M.Ç.(34), avukat huzurunda verdiği ifadede suçunu itiraf etti. M.Ç.’nin itirafı üzerine şüpheli M.Ç. ve E.Ö.’nün adreslerinde arama talebinde bulunulurken, firari şüpheli D.D.’yi arama çalışmaları da sürüyor.

590 KÖK KENEVİR ELE GEÇİRİLDİ

Derede su çeken su motorunun incelenmesinin ardından, su motoruna bağlı yaklaşık 100 metre uzunluğunda olan su hortumu takip edildiğinde birbirine yakın 6 farklı noktada etrafı çalılar ile gizlenmiş alanlarda, boyları yaklaşık 1 metre 80 santimetre ile 2 metre 50 santimetre arasında değişen toplamda 590 kök ekili kenevir bitkisi ele geçirildi.

Ele geçirilen kenevir bitkilerinden 6 adet numune alınarak Jandarma Olay Yeri İnceleme(OYİ) ekiplerine teslim edilirken, 584 adet kenevir İlçe Tarım Müdürlüğü nezaretinde imha edildi.

















