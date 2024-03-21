Manisa'da araç içerisinde 50 litre kaçak viski bulundu

İHA
Güvenlik güçlerinin halkın sağlığı ile oynayanlara yönelik önleyici çalışmaları devam ediyor.
50 litre kaçak viski ele geçirildi
Manisa İl Jandarma Komutanlığınca Turgutlu ilçesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında M.A.K. isimli şahsın aracında yapılan aramada, 50 adet birer litrelik şişeler halinde kaçak viski ele geçirildi.
Jandarma tarafından yapılan açıklamada, olayla ilgili adli işlemlere başlandığı bildirildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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