Haberler



3. Sayfa



Manisa'da araç içerisinde 50 litre kaçak viski bulundu

Manisa'da araç içerisinde 50 litre kaçak viski bulundu Turgutlu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından arama yapılan bir araç içerisinde, her biri birer litrelik toplam 50 adet kaçak viski ele geçirildi.