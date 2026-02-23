Fenomenler soruşturmasında Neslim - İnanç Güngen çiftine tahliye kararı

Sosyal medya fenomenlerine yönelik kara para aklama soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı..

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan yoğun ihbarlar üzerine başlatılan ve kamuoyunda 'Fenomenler Soruşturması' olarak bilinen soruşturma kapsamında İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün 2024 yılının Temmuz ayında gerçekleştirdiği operasyonda aralarında güzellik merkezi sahibi ve sosyal medya ünlüsü Neslim Güngen ile eşi İnanç Güngen'in de bulunduğu 26 şüpheli gözaltına alınmış, ardından tutuklanmıştı.

"FRANCHISE" SÖZLEŞMESİYLE MAĞDUR ETTİLER

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlanarak, iddianame hazırlandı.

İddianamede C.K., G.E., G.U., G.C., G.K., R.B.Ş.D., S.D., Y.G. ve Y.B. isimli 9 kişi ile özel bir banka mağdur sıfatı ile yer alırken, güzellik merkezi "franchise" sözleşmesi imzalatılarak mağdur edilen N.S., H.T., B.P., L.S., M.R.B. ve F.C.S. isimli 6 kişi de müşteki olarak belirtildi.

GÜNGEN ÇİFTİ TAHLİYE EDİLDİ

Bugün, Küçükçekmece 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesinde görülen duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu olarak yargılanan Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen'in 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol ile tahliyesine karar verdi.

Duruşma eksik hususların giderilmesi için 6 Temmuz tarihine ertelendi.