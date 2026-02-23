ABD'de "Bomba Siklon" alarmı: 40 milyon kişi etkilendi, 5 binden fazla uçuş iptal

ABD’nin kuzeydoğusunda etkili olan şiddetli kar fırtınası hayatı felç etti.

Ulusal Meteoroloji Servisi, kuzeydoğu kıyı şeridinde etkili olan fırtınada bazı bölgelerde kar kalınlığının 60 ila 70 santimetreye ulaşabileceği uyarısında bulundu.

Saatte 5 ila 7 santimetreyi bulan yoğun kar yağışı ve 48 kilometreyi aşan rüzgar hızı nedeniyle görüş mesafesi yer yer sıfıra düştü.

Meteorologlar, fırtınanın 24 saat içinde en az 24 milibar basınç düşüşü anlamına gelen “bomba siklonu”na dönüşebileceğini belirtti.

Yetkililer, özellikle Boston hattının güneydoğusunda “potansiyel olarak tarihi ve yıkıcı” bir fırtına yaşanabileceği uyarısında bulunuyor.

7 EYALETTE OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ

Kar fırtınası başta New York City, Philadelphia ve Boston olmak üzere büyük kentlerde yaşamı olumsuz etkiledi.

New York, New Jersey, Connecticut, Delaware, Rhode Island, Massachusetts ve Pennsylvania valileri olağanüstü hal ilan ederek vatandaşlara zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları çağrısında bulundu.

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, kent genelinde acil durumlar dışında trafiğe çıkılmaması uyarısı yaptı. Öğle saatlerine kadar bazı cadde, otoyol ve köprülerin trafiğe kapatıldığı bildirildi. New Jersey’de de benzer şekilde öğlene kadar seyahat yasağı uygulandı.

5 BİNDEN FAZLA UÇUŞ İPTAL EDİLDİ

Uçuş takip sitesi FlightAware verilerine göre, yüzde 97’si New York, New Jersey ve Boston havalimanlarında olmak üzere 5 binden fazla uçuş iptal edildi.

En fazla iptal ve gecikmeler bölgedeki büyük havalimanlarında yaşandı.

Bazı bölgelerde toplu taşıma hizmetleri askıya alınırken, yemek dağıtım şirketleri de faaliyetlerini geçici olarak durdurdu. New York ve Boston’da devlet okulları tatil edildi, Philadelphia’da ise eğitim çevrim içi yapıldı.

680 BİN HANENİN ELEKTRİĞE ERİŞİMİ YOK

Çevrim içi elektrik kesintisi takip sitesi PowerOutage verilerine göre, yoğun kar ve şiddetli rüzgar nedeniyle kuzeydoğu genelinde yaklaşık 680 bin hanede elektrik kesintisi yaşanıyor.

Elektrik kesintilerinde yaklaşık 290 bin haneyle Massachusetts ilk sırada yer alırken, onu yaklaşık 130 bin haneyle New Jersey izledi. Yetkililer, ağır ve ıslak karın ağaç devrilmelerine ve uzun süreli elektrik kesintilerine yol açabileceği uyarısında bulundu.

EVSİZLER İÇİN ACİL ÖNLEM

Sosyal hizmet ekipleri, evsizleri sokaklardan alarak barınaklara ve ısınma merkezlerine yönlendirmek için çalışmalarını sürdürdü.

Birçok kültürel kurum ve turistik nokta da geçici olarak kapatıldı.

Kar fırtınasının pazartesi öğleden sonra etkisini azaltması beklenirken, temizlik ve kurtarma ekipleri bölgede yoğun mesai harcıyor.

Yetkililer, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması ve resmi uyarıların takip edilmesi çağrısında bulundu.