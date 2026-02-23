Türkiye'de mobil iletişim 32 yaşına girdi: Abdulkadir Uraloğlu, 5G için tarih verdi

Türkiye adım adım 5G'ye...

Cep telefonu şebekelerinin Türkiye'de hizmet vermeye başlamasının üzerinden tam 32 yıl geçti.

Türkiye o günden bu yana büyük bir mesafe katederek bambaşka bir noktaya gelirken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, cep telefonu şebekelerinin Türkiye'de hizmet vermeye başlamasının 32. yıl dönümü dolayısıyla değerlendirmede bulundu.

"BU GÖRÜŞMEYLE BAŞLAYAN SÜREÇ TÜRKİYE'DE YAŞAMI DEĞİŞTİRDİ"

Japonya'da Nippon Telegraph and Telephone (NTT) tarafından ilk ticari 1G ağının 1979'da devreye alındığı bilgisini paylaşan Uraloğlu, "Türkiye'de 23 Şubat 1994'te dönemin Başbakanı Tansu Çiller'in, dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i aramasıyla gerçekleşen ilk cep telefonu görüşmesinin üzerinden 32 yıl geçti.

Bu görüşmeyle başlayan dijital mobil iletişim, Türkiye'de yaşamı köklü şekilde değiştirdi. Böylece Türkiye, analog araç telefonlarından dijital GSM çağının ilk adımlarını atmış oldu." diye konuştu.

1G'DEN 3G'YE GEÇİŞ SÜRECİ

23 Şubat 1994'ün Türkiye'de cep telefonu şebekelerinin hizmet vermeye başlama günü olduğunu hatırlatan Bakan Uraloğlu, Çiller'in Demirel'i aramasının Türkiye'de 2G teknolojisinin (dijital GSM) kullanılmaya başlandığı zamanı simgelediğini ifade etti.

1991 yılında araç telefonları üzerinden kullanılan 1G teknolojisinin Türkiye'nin mobil iletişim alanında ilk adımı olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Türkiye'de internet kullanımı 1993 yılında başlarken cep telefonları üzerinden sesli görüşme, veri iletimi ve kısa mesaj (SMS) gönderimini mümkün kılan 2G teknolojisi ise 1994'te hizmete sunuldu." diye konuştu.

Uraloğlu, ülkede 3G hizmetlerinin 2009'da devreye alındığını aktararak, sesin yanında datanın da önem kazanmasıyla Türkiye'nin 3G'ye geçiş yaptığını dile getirdi.

5G'YE GEÇİŞ İÇİN BAŞLANGIÇ TARİHİ 1 NİSAN

4,5G hizmetinin 1 Nisan 2016'da aktif edildiğini ve mobil internet hızlarında büyük artış sağlandığını vurgulayan Uraloğlu, şöyle devam etti:

4,5G hizmetleri devreye alınarak mobil internet ve veri erişiminde önemli bir sıçrama yaşandı. Türkiye, mobil cihazlarda internet hızını 4,5G teknolojisi sayesinde 10 kat artıran yeni imkanlara kavuştu.



Türkiye'nin, saniyede 20 gigabit veri aktarım hızı sunacak olan 5G teknolojisini kullanmasına sayılı günler kaldı. Türkiye, mobil iletişim teknolojisinde 1 Nisan'da büyük bir dönüşüme hazırlanıyor.

"SADECE İLETİŞİM DEĞİL, SOSYAL YAŞAMI DÖNÜŞTÜREN BİR YAPI"

1G'den başlayıp bu günlere gelen sürecin bir devrim niteliği taşıdığını belirten Bakan, "Çalışmaları uzun yıllardır devam eden ve 3 operatörün 16 Ekim 2025'te gerçekleştirilen ihalede 11 frekans paketini satın aldığı 5G teknolojisi, 1 Nisan'da kullanıcılara sunulacak.

1G'den 5G'ye uzanan süreç, iletişim teknolojilerinin nasıl evrildiğini net şekilde gösterdi. Cep telefonları, hayatımızda sadece iletişim değil, iş, eğitim, ekonomi ve sosyal yaşamı dönüştüren bir altyapı haline geldi." şeklinde konuştu.

"4,5G ABONE SAYISI 91 MİLYONU AŞTI"

5G'ye geçişle birlikte hızın da en önemli unsur olacağını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

2025'in üçüncü çeyreği itibarıyla ülkemizde 98,2 milyon geniş bant internet abone sayısına ulaştık. 5G'ye geçiş öncesi kullanılan en son teknoloji niteliğindeki 4,5G'de ise kritik bir eşik daha geride bırakıldı.



4,5G abone sayısı ilk defa 91 milyonu aştı. Türkiye'deki toplam 99 milyon 129 bin 226 mobil abonenin 91 milyon 99 bin 845'ini 4,5G aboneleri oluşturdu.



Ayrıca vatandaşlarımıza 4,5G hizmetlerinin sağlıklı verilebilmesi için fiber yatırımlarımız da devam ediyor. Bu kapsamda işletmecilerin 2025'in üçüncü çeyreği itibarıyla toplam fiber uzunluğu 657 bin kilometreye ulaştı.

TÜRKİYE'DEKİ İLK TELEFON GÖRÜŞMESİ

Türkiye’de ilk GSM görüşmesi, dönemin Başbakanı Tansu Çiller’in, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’i aramasıyla yapıldı.

O gün amaç sadece konuşmak değil; GSM şebekesinin çalıştığını tüm ülkeye göstermekti.

'Her an, her yerde ulaşılabilir olma" fikri ilk kez gerçek olurken bugün cebimizde taşıdığımız incecik telefonların hikâyesi, bu ilk 'alo' ile yeni bir sayfa açtı.