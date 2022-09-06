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    Manisa'da caminin bilgisayar ve güvenlik kamerası kayıt cihazı çalındı

    Manisa'nın Kula ilçesindeki Süleyman Şah Camii'nin imam odasındaki bilgisayar ile güvenlik kamerası kayıt cihazı çalındı.
    • 06.09.2022 - 15:54
    • Güncelleme : 06.09.2022 - 16:12
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    Manisa'da caminin bilgisayar ve güvenlik kamerası kayıt cihazı çalındı

    Manisa'nın Kula ilçesindeki Süleyman Şah Camii'ne sabah namazını kılmak için gelen cemaat, ana giriş kapısından giremeyince yan kapıdan içeri girdi.

    İmam odasının camlarının kırıldığını, güvenlik kameralarının duvara doğru çevrildiğini, sadaka kasasının zorlandığını ve giriş kapısının arkasına demir parçalarının konulduğunu fark eden cemaat, durumu polise bildirdi.

    Polis parmak izi araştırması yaptı

    Gelen polisler, imam odasındaki bilgisayar ile güvenlik kamerası kayıt cihazının çalındığını tespit etti, parmak izi araştırması yaptı.

    İmam odasının camını kırarak, içeri girdikleri belirlenen şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

    Manisa'da caminin bilgisayar ve güvenlik kamerası kayıt cihazı çalındı VİDEO

    "Sadaka kutumuzu dahi devirip, açmaya çalışmışlar"

    Sabah namazını kılmak için camiye geldiklerinde hırsızlık olayını fark ettiklerini belirten Hasan Hüseyin Leblebici, "Sabah namazını kılmak için hocamla birlikte camiye gelmiştik ama kapıyı açamadık. Kapıyı açamayınca 'Yan kapıdan girelim' dedik. Korktuğumuz için telefonlarımızın ışıklarıyla içeri girebildik. Gördüğümüz manzara karşısında şok olduk. Hırsızlık yapılmıştı. Sadaka kutumuzu dahi devirip, açmaya çalışmışlar. Ancak başaramamışlar." dedi.

    Manisa da caminin bilgisayar ve güvenlik kamerası kayıt cihazı çalındı #1

    Manisa da caminin bilgisayar ve güvenlik kamerası kayıt cihazı çalındı #2

    Manisa da caminin bilgisayar ve güvenlik kamerası kayıt cihazı çalındı #3

    Manisa da caminin bilgisayar ve güvenlik kamerası kayıt cihazı çalındı #4


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