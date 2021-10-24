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    Manisa’da camiye dadanan 2 hırsız tutuklandı

    2 camiden 61 halı çalan kişiler, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
    • İHA
    • 24.10.2021 - 10:57
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    Manisa’da camiye dadanan 2 hırsız tutuklandı

    Manisa’nın Yunusemre ilçesinde JASAT Timleri, Yunusemre ilçesi Koruköy mahalle camiinden 37, Sarıahmetli mahalle camiinden 24 halı çalan hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

    Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonrasında şüphelilerin K.T., F.Ç. ile Y.E. olduğu tespit edildi.

    2 TUTUKLAMA

    Jandarmadaki sorguları tamamlanarak adliyeye sevk edilen K.T. ve F.Ç. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

    1 ŞÜPHELİ ARANIYOR

    Cumhuriyet Savcılığından alınan karar sonrasında K.T. ile F.Ç. ikametlerinde gözaltına alınırken, Y.E.’yi yakalama çalışmaları sürüyor.

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    Manisa’da camiye dadanan 2 hırsız tutuklandı #3

    Manisa’da camiye dadanan 2 hırsız tutuklandı #4

    Manisa’da camiye dadanan 2 hırsız tutuklandı #5

    Manisa’da camiye dadanan 2 hırsız tutuklandı #6

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