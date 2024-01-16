Manisa'da eş dehşeti! Boşandığı kocasını tüfekle öldüren kadın tutuklandı Salihli ilçesinde 7 yıl önce boşandığı kocasını av tüfeğiyle vurarak öldüren kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi..

İHA

Dehşet veren olayın adresi Manisa..

Seyrantepe Mahallesi Fatih Caddesi’ndeki ikamet önünde meydana gelen olayda, yaklaşık 7 yıl önce boşanan İrfan Çimen (66) ile Ayşe Y. (62) telefonda tartıştı.

Tartışmanın ardından eve gelen İrfan Çimen ile eski eşi arasında tartışma devam etti.

Eski kocasını tüfekle vurarak öldürdü

Tartışmanın büyümesi üzerine Ayşe Y. evde bulunan av tüfeği ile eski eşine 1 el ateş etti. Ağır yaralanan İrfan Çimen, ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Durumu ağır olan İrfan Çimen, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Tutuklandı

Olaydan sonra gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 çocuk annesi Ayşe Y. “Kasten adam öldürme suçundan” çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)