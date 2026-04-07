İsrail Başkonsolosluğu önünde öldürülen teröristin cinayetten yargılandığı ortaya çıktı

İstanbul bugün hareketli saatler geçirdi.

İstanbul'da bugün 3 silahlı terörist, İsrail Başkonsolosluğuna silahlı saldırıda bulundu.

Saldırganlardan birisi ölü, ikisi de yaralı olarak ele geçirildi.

2 polisimizin yaralandığı olaya ilişkin ise yeni detaylar gündeme geldi.

Saldırganlardan Yunus Emre S.'nin, Adana'da adının cinayete karıştığı öğrenildi.

BABASI İLE GÖZALTINA ALINDI

Öldürülen terörist Yunus Emre S.'nin, 2018 yılında Adana'nın Yüreğir ilçesinde bağlı Kiremithane Mahallesi'nde Ahmet Kalo isimli şahsın öldürülme olayına karıştığı için babası Ahmet S. ile birlikte gözaltına alındığı öğrenildi.

SERBEST KALDI

Şahsın sevk edildiği mahkemede adli kontrol şartıyla serbest kaldığı, babasının ise tutuklandığı ortaya çıktı.

İZMİT'E TAŞINDILAR

Bu olaydan sonra ise ailenin İzmit'e taşındığı öğrenildi.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Öte yandan olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 3 kişi de olay yerine yakın bölgede gözaltına alındı. Böylece gözaltına alınan şüpheli sayısı 5'e yükseldi.

2 ARAÇTA İNCELEME YAPILDI

Saldırganların İzmit'ten geldiği otomobil ile olayın ardından bölgedeki bir inşaata kaçtığı öğrenilen 3 şüphelinin kullandığı hafif ticari araç, olay yeri inceleme ekipleri tarafından detaylı şekilde incelendi. Araçlar incelemelerin ardından çekiciyle emniyet otoparkına götürüldü.