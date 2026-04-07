Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu: 3 isim adliyeye sevk edildi

Simge Sağın, Melek Mosso ve İlkay Şencan adliyeye sevk edilirken, 6 isim ise adli tıptaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmalarında yeni dalga..
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın düğmeye basmasıyla elde edilen deliller, gelen ihbar ve bilgiler neticesinde atılı suçlara iştirak ettikleri tespit edilen kamuoyunda tanınan birçok isim hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
İstanbul İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda Simge Sağın, Melek Mosso, İbrahim Çelikkol, Deha Bilimlier, Mustafa Ceceli, Ersay Üner, Asli Sipahi Hacısüleymanoğlu ve Bengü Erden'in aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.
3 İSİM ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Simge Sağın, Melek Mosso ve İlkay Şencan Beykoz Adliyesine sevk edildi.
6 İSİM SERBEST BIRAKILDI
İbrahim Çelikkol, Mustafa Ceceli, Deha Bilimlier, Ersay Üner, Asli Sipahi Hacısüleymanoğlu, Bengü Erden ise Adli Tıp’taki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı