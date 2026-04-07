Trump 'yok etmekle' tehdit etti: İranlı kadınlar köprülere giderek nöbete başladı

Müzakere ile başlayıp savaşla devam etti...

ABD ile İsrail'in İran'a saldırısı dünyada yeni bir dönemi beraberinde getirdi.

Savaşın başlangıcından bu yana 1 aydan fazla süre geride kalırken ABD Başkanı Donald Trump her gün farklı bir açıklama yaptı.

Başkan Trump'ın son açıklaması ise beklenmedik türden oldu.

"BU GECE BÜTÜN BİR MEDENİYET YOK OLACAK"

Tehditlerinin seviyesini en yukarıya taşıyan Trump, "Bu gece bütün bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri gelmeyecek.

Bunun olmasını istemiyorum, ama muhtemelen olacak." dedi.

KÖPRÜ VE ENERJİ TESİLERİNİ HEDEF ALACAKLARINI AÇIKLADI

ABD Başkanı, ayrıca anlaşma sağlanmaması halinde, "Bir planımız var; yarın gece saat 12'ye kadar İran'daki her köprü yerle bir edilecek.

İran'daki her elektrik santrali devre dışı kalacak ve bir daha asla kullanılamayacak." diye konuştu.

İRANLILAR SOKAKLARA İNDİ

Ancak Trump'ın bu açıklamaları İran halkında beklediğinin aksine korku yaratmadı.

Ülkelerini destekleyen İranlılar açıklamaların ardından sokaklara çıktı.

KADINLAR KÖPRÜLERİ TUTTU

İranlı birçok kadın ABD Başkanı Trump'ın tehditlerine karşı köprülere akın etti.

Ellerinde İran bayrakları bulunan kadınlar ABD aleyhinde sloganlar attı.

ENERJİ TESİSLERİ DE DOLDU

Bazı vatandaşlar ise enerji tesislerinin önüne gitti.

Burada bazı pankartlar açan İranlılar Trump'ın açıklamalarını protesto etti.

GÜNLÜK HAYATIN NORMAL OLDUĞU GÖZLEMLENMİŞTİ

İran'da daha önce başta başkent Tahran olmak üzere birçok kentte savaşa rağmen vatandaşların günlük hayatlarına devam ettiği görülmüştü.