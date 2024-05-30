Manisa'da festival alanında kan aktı: 2 kişi yaşamını yitirdi Manisa'da festival alanında aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki grup arasında yaşanan kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

AA & Ensonhaber

Manisa'nın Akhisar ilçesindeki Çağlak Festivali kapsamında Gölet Alanı'nda düzenlenen konserin ardından önceki gün saat 23.00 sıralarında aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki grup arasında kavga çıktı.

Konser alanındaki polis ekipleri kavgaya müdahale ederek tarafları ayırmaya çalıştı.

Olayda Yücel A. ve A.D. bıçakla, Şahabettin D. ise tabancayla yaralandı.

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yücel A. ve Şahabettin D. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olaya ilişkin tedavisi tamamlanan A.D.'nin de aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

Polis memuru gözaltına alındı

Manisa Valiliği'nden yapılan açıklamada iki grup arasındaki bıçaklı kavgaya müdahale eden polis ekiplerinin tarafları ayırmak için havaya uyarı atışı açtığı, ardından polis memuru Ö.G.'nin bıçaklı saldırıya devam eden Şahabettin D.'nin bacak bölgesini hedef alarak ateş ettiği belirtildi.

Olayda bıçakla yaralanan Yücel A. ile polis memuru tarafından vurulan şüpheli Şahabettin D.'nin hastanede yaşamını yitirdiği hatırlatılan açıklamada, "Şüpheli Şahabettin D.'nin devam eden kesici aletle saldırısını bertaraf etmek üzere ateşli silah kullanmak suretiyle müdahalede bulunan görevli polis memuru Ö.G. gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili başlatılan adli ve idari tahkikatlar devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.