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    Manisa'da havalanan paraşütteki iki kişi, arıza nedeniyle yere çakıldı

    Sahurhanlı ilçesinde paraşütle havalanan pilot ve yolcu, teknik arızadan dolayı yere düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.
    • 08.05.2022 - 17:51
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    Manisa'da havalanan paraşütteki iki kişi, arıza nedeniyle yere çakıldı

    Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde yaşanan olayda, yamaç paraşütü için havalanan paraşüt pilotu C.G. ile yolcu konumunda bulunan E.Y., dehşeti yaşadı.

    İHA'nın haberine göre paraşüt, uçuş sırasında yaşanan teknik bir arızadan dolayı düştü.

    Olay yerindeki diğer paraşütçülerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

    İkili hastaneye kaldırıldı

    Ekipler tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan paraşütçüler daha sonra hastaneye kaldırıldı.

    Manisa da havalanan paraşütteki iki kişi, arıza nedeniyle yere çakıldı #1

    Kaza ile ilgili soruşturma

    Saruhanlı Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan pilot C.G. ile yolcu olarak bulunan E.Y.’nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Manisa da havalanan paraşütteki iki kişi, arıza nedeniyle yere çakıldı #2

    Manisa da havalanan paraşütteki iki kişi, arıza nedeniyle yere çakıldı #3


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