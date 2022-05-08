Manisa'da havalanan paraşütteki iki kişi, arıza nedeniyle yere çakıldı

Sahurhanlı ilçesinde paraşütle havalanan pilot ve yolcu, teknik arızadan dolayı yere düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde yaşanan olayda, yamaç paraşütü için havalanan paraşüt pilotu C.G. ile yolcu konumunda bulunan E.Y., dehşeti yaşadı.

İHA'nın haberine göre paraşüt, uçuş sırasında yaşanan teknik bir arızadan dolayı düştü.

Olay yerindeki diğer paraşütçülerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İkili hastaneye kaldırıldı

Ekipler tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan paraşütçüler daha sonra hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma

Saruhanlı Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan pilot C.G. ile yolcu olarak bulunan E.Y.’nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.