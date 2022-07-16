Manisa'da kadının cinsel saldırı iftirasına 2 yıl 1 ay hapis

Polis memuru İbrahim Halil Kök'ün madde kullanıp kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu belirten Ş.K., yalan söylediğini itiraf ederken 2 yıl 1 ay hapis cezası aldı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, 19 yaşındaki Ş.K. ile 32 yaşındaki polis memuru İbrahim Halil Kök, internet üzerinden tanışarak arkadaş oldu.

Öte yandan 22 Eylül 2021 günü alışveriş merkezinden çıkan Ş.K., polisi arayıp İbarahim Halil Kök tarafından zorla alıkonulup cinsel saldırıya uğradığı ihbarında bulundu.

Bunun üzerine adrese gelen ekipler, Ş.K.'yı polis merkezine götürdü ve genç kadının ifadesini aldı. Ş.K. ifadesinde, Halil Kök'ün evinde uyuşturucu kullandığını da iddia etti.

Polis memuru açığa alındı

Ş.K.’nin şikayeti üzerine 23 Eylül 2021'de polis memuru Kök'ün Uncubozköy Mahallesi'ndeki evinde arama yapıldı. Gözaltına alınan İbarahim Halil Kök, hakkında açılan idari soruşturma kapsamında açığa alındı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'kişiyi cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından Halil Kök hakkında adli soruşturma başlatıldı.

Polisin suçsuz olduğu raporlarla belirlendi

Jandarma Kriminal Dairesi Laboratuvarı'nın düzenlediği raporda, İbarahim Halil Kök'ün uyuşturucu madde kullanmadığı kesinleşirken bilirkişi raporlarında ise Ş.K.’nin cinsel saldırıya uğramadığı, kamera kayıtları ve tanık beyanlarıyla zorla alıkonulmadığı belirtildi.

Polis memuru görevine döndü

Raporların ardından Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı, Halil Kök hakkında, 17 Ocak'ta takipsizlik kararı verdi. Savcılığın takipsizlik kararının ardından Kök, 5 ay sonra görevine döndü.

Dava açılan kadın yalan söylediğini itiraf etti

Bu gelişmenin ardından Ş.K. hakkında 'iftira' suçundan kamu davası açıldı. Davanın 29 Haziran'da Manisa 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen 3'üncü duruşmasında Ş.K., İbarahim Halil Kök'e iftira attığını kabul etti.

Ş.K. ifadesinde, "Halil İbrahim Kök ile aramızda bir gönül ilişkisi oldu. Kendisine öfkelendiğim ve sinirlendiğim için hakkında bu şekilde ifade verdim. Yaptığımdan pişmanım." dedi. Kök ise mağdur olduğunu söyledi.

Kadına 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi

Mahkeme heyeti, İbrahim Halil Kök'ün gözaltına alınmasını da göz önünde bulundurarak Ş.K.’ye, 'iftira' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak' suçlarından 2 ayrı ceza verdi.

'İftira' suçundan 1 yıl 6 ay ceza alan Ş.K.'nin cezası iyi hal indirimi ile 1 yıl 3 aya düşürüldü.

'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak' suçundan ise aldığı ceza 1 yıldan 10 aya düşürüldü.

DHA'nın haberine göre; Ş.K., 2 yıl 1 ay hapis cezası aldı ve hükmün açıklaması geriye bırakıldı.









