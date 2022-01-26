Manisa'da kaybolan kızını Sakarya'da buldu

Köprübaşı ilçesinde babasının 10 aydır haber alamadığı kız, Sakarya'da bir yetiştirme yurdunda bulundu. Bulunan kızın, babasına dönmek istemediği bildirildi.

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde 6 yıl önce eşinden boşanan iki çocuk babası Şerif Toprak, şubat ayında 16 yaşına girecek olan kızı Gül Toprak'tan yaklaşık 10 aydır haber alamadığını iddia ederek kayıp kızını aradığını ancak bir türlü bulamadığını öne sürdü.

SAKARYA'DA ORTAYA ÇIKTI

Boşandıktan sonra bir daha eşiyle görüşmediğini ve nerede olduğunu bilmediğini belirten Şerif Toprak'ın kayıp olarak aradığı kız çocuğunun, Sakarya'da olduğu ortaya çıktı.

ANNENİN HABERİNİN OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Evden ayrıldıktan sonra Manisa'da yetiştirme yurdunda olduğu ve son bir aydır ise Sakarya Yetiştirme Yurdu'nda olduğu ortaya çıkan kızın durumundan, annesinin de haberdar olduğu öğrenildi.

GENÇ KIZ BABASINA GİTMEK İSTEMİYOR

Öte yandan Gül Toprak'ın babası Şerif Toprak'a gitmek istemediği, annesinin ise kızını yetiştirme yurdundan almak için dilekçe verdiği öğrenildi.