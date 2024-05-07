İskenderun Körfezi'nde şimşeklerin dansı geceyi aydınlattı Hatay’ın İskenderun ilçesinde akşam saatlerinde yağışla birlikte etkisini gösteren şimşekler Körfezi aydınlattı.

İHA

Doğu Akdeniz’de geçtiğimiz hafta sonundan itibaren etkili olmaya başlayan yağışlı hava etkisini hissettiriyor.

Kartpostallık görüntüler oluştu

Hatay'ın İskenderun ve Belen ilçelerinde de gece saatlerinde kuvvetli yağışla birlikte geceyi şimşekler aydınlattı.

Bir biri ardına çakan ve adeta şimşek fırtınasını andıran manzara ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.

İskenderun Körfezi üzerinde çakan Şimşekler adeta geceyi gündüze çevirdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)