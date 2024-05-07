İskenderun Körfezi'nde şimşeklerin dansı geceyi aydınlattı

İHA
Doğu Akdeniz’de geçtiğimiz hafta sonundan itibaren etkili olmaya başlayan yağışlı hava etkisini hissettiriyor.
Kartpostallık görüntüler oluştu
Hatay'ın İskenderun ve Belen ilçelerinde de gece saatlerinde kuvvetli yağışla birlikte geceyi şimşekler aydınlattı.
Bir biri ardına çakan ve adeta şimşek fırtınasını andıran manzara ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.
İskenderun Körfezi üzerinde çakan Şimşekler adeta geceyi gündüze çevirdi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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