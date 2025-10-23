Manisa'da kontrolden çıkan kamyonet dehşet saçtı: 2 ölü

- Manisa'da bir kamyonet devrilip karşı şeride geçerek otomobille çarpıştı.
- Kazada kamyonet sürücüsü İ.G. ve E.Ş. hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
- Yaralılardan D.B.'nin durumu ağır ve kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Manisa'nın Alaşehir ilçesi Denizli-İzmir kara yolu Kavaklıdere kavşağı mevkiinde İ.G. (39) idaresindeki kamyonet devrildi.
Sürüklenen kamyonet, karşı yönden gelen A.Ç.'nin kullandığı otomobille çarpıştı.
OLAY YERİNDE CAN VERDİLER
Kazada sürücü İ.G. ile aynı araçta bulunan E.Ş. (31) yaşamını yitirdi.
Otomobil sürücüsü A.Ç. (31) ile araçtaki F.Ç. (33) ve D.B. (50) yaralandı.
Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan D.B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.