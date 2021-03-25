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    Manisa'da manavdan bin lira çalan hırsızlar kamerada

    Organize olan iki hırsızdan biri dükkan sahibini oyalarken, diğeri kasadaki bin lirayı çaldı.
    • DHA
    • 25.03.2021 - 12:56
    • Güncelleme : 25.03.2021 - 12:59
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    Manisa'da manavdan bin lira çalan hırsızlar kamerada

    Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi Üzümcüler Sokak'taki manav, hırsızların hedefi oldu.

    MANAVI OYALAYIP KASAYI BOŞALTTILAR

    Dükkana müşteri gibi gelen kimlikleri belirsiz 2 kişiden biri manavı oyalarken, diğeri kasadaki bin lirayı aldı. İkili daha sonra manavdan çıkıp, kaçtı.

    POLİS HAREKETE GEÇTİ

    İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, iş yerinin güvenlik kamerasını incelemeye aldı. İş yeri sahibi, şüphelilerin yakalanarak cezalandırılmasını istedi.

    Manisa'da hırsızlar manavı oyalayıp, kasadaki bin lirayı çaldı

    Manisa da manavdan bin lira çalan hırsızlar kamerada #1

    Manisa da manavdan bin lira çalan hırsızlar kamerada #2

    Manisa da manavdan bin lira çalan hırsızlar kamerada #3

    Manisa da manavdan bin lira çalan hırsızlar kamerada #4

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