İstanbul Tuzla'da alev alan tır kullanılamaz hale geldi İstanbul Tuzla'da seyir halindeki tırda yangın çıktı. Emniyet şeridinde alev alev yanan tır, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

DHA

İstanbul'un Tuzla ilçesi TEM Otoyolu Orhanlı mevkiinde seyir halinde olan tırın kupa kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Şoför, tırı emniyet şeridine çekerken itfaiye ekiplerine haber verildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kullanılamaz hale geldi

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürürken otoyolda yoğun trafik oluştu.

Yangın sonrası kullanılamaz hale gelen tırın çekici kısmı vinç yardımıyla dorseden uzaklaştırıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)