İstanbul Tuzla'da alev alan tır kullanılamaz hale geldi

DHA
İstanbul'un Tuzla ilçesi TEM Otoyolu Orhanlı mevkiinde seyir halinde olan tırın kupa kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Şoför, tırı emniyet şeridine çekerken itfaiye ekiplerine haber verildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kullanılamaz hale geldi
İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürürken otoyolda yoğun trafik oluştu.
Yangın sonrası kullanılamaz hale gelen tırın çekici kısmı vinç yardımıyla dorseden uzaklaştırıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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